Quartiere San Paolo, cittadini con zappa e carriola: lo sfalcio dell’erba è fai da te

Al quartiere San Paolo lo sfalcio dell'erba è fai da te.

Armati di zappa, scopa da giardino e molta buona volonta, i residenti puliscono le aree verdi del rione che, con circa 13mila residenti, è il più popoloso di Vasto.

Le foto di Nicola Cinquina documentano lo sfalcio di erbacce e polloni dalle aiuole di via Spataro. Due abitanti della zona liberano le aree verdi dalla vegetazione incolta, che raccolgono in una carriola.

Nei giorni scorsi, l'assessore ai Servizi manutentivi del Comune di Vasto, Gabriele Barisano, aveva respinto le critiche di cittadini e opposizione, parlando di stop necessario nella Fase 1 dell'emergenza perché "l'impresa esecutrice dei lavori non rientrava nei codici Ateco previsti dal Dpcm" e dichiarato che è in corso "un programma degli interventi di sfalcio in tutta la città".