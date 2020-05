A San Salvo il sindaco dispone la chiusura dei bar alle 22 per evitare assembramenti notturni

Fino al 2 giugno i bar di San Salvo dovranno osservare l'orario di chiusura fissato alle 22. A deciderlo è il sindaco Tiziana Magnacca che ieri ha firmato l'ordinanza n. 17 "Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Disposizione per orari bar".

Il provvedimento – che si è reso necessario per "porre in essere ogni misura utile al contenimento del contagio, al fine di evitare potenziali assembramenti, anche all’esterno del singolo locale, soprattutto da parte della popolazione più giovane, e, quindi, limitare gli orari dei soli bar, in quanto locali più frequentati anche durante gli orari notturni, sulla base di quanto constatato nel corso degli ultimi anni" – fissa, quindi, l'apertura alle 5:00 e la chiusura alle 22:00.

In attesa della prossima fase che scatterà il 3 giugno, quello degli orari di chiusura di locali pubblici quali bar, pub e stabilimenti balneari è uno dei temi principali considerata la stagione turistica e le necessità di garantire il rispetto delle misure preventive anti-contagio da una parte e il lavoro degli operatori del settore dall'altra.