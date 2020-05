Vasto, riapre la cattedrale. Don Gianfranco: "Rispettare le norme è atto di carità verso gli altri"

Riapre il portone della cattedrale di San Giuseppe a Vasto. Per più di due mesi, il parroco, don Gianfranco Travaglini, ha dovuto celebrare le messe a porte chiuse. I fedeli hanno potuto assistere solo nei video, trasmessi in diretta streaming, le funzioni religiose. Ora, col passaggio alla Fase 2 dell'emergenza coronavirus, la chiesa potrà tornare in parte a popolarsi. Ma con ledovute precauzioni,

"Stamattina - racconta don Gianfranco - già alle 8,30 abbiamo celebrato la prima messa con le porte aperte. Difficoltà da parte dei fedeli, per quanto riguarda il discorso della comunione, il distanziamento dentro la chiesa. Sono tutte norme necessarie alle quali dobbiamo attenerci. Il Papa ci ha invitato a essere obbedienti in questo senso. È un atto di carità che si fa anche nei confronti dell'altro".