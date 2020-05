Il sorriso sotto la mascherina. I commercianti: "Non vedevamo l’ora di riaprire"

Si rialzano le saracinesche dei negozi. Oggi è il giorno della riapertura dopo 69 giorni di stop causato dall'emergenza coronavirus. Il centro storico di Vasto torna lentamente a ripopolarsi. Più di qualcuno telefona ai negozianti di fiducia per prenotare un appuntamento in negozio o per informarsi sulle precauzioni adottate dagli esercenti per garantire il necessario distanziamento sociale. Pian piano si riparte.

Non è un ritorno alla vita precedente la pandemia. Vanno adottate tutte le precauzioni per ridurre il più possibile il rischio contagio, a cominciare dalla distanza interpersonale di un metro e l'uso delle mascherine. Rispetto ai giorni scorsi, quando in giro si vedevano molte persone senza protezioni per bocca e naso o con mascherine calate sotto il mento, stamani si è visto più rispetto delle regole tra i pedoni di passaggio nel centro storico nel giorno della riapertura. Nel pomeriggio non sono mancate persone che, non appena hanno visto qualcuno senza mascherina, hanno chiamato le forze dell'ordine.