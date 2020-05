A San Salvo guariti 6 pazienti. Magnacca: "Notizia di buon auspicio per il ritorno alla normalità"

"A San Salvo sei pazienti, affetti da Covid-19, sono guariti. È la buona notizia che apre questa giornata che segna la ripartenza verso una vita che torni al più presto alla normalità. È di buon auspicio per tutte le attività che da questa mattina riprendono, seppur con le dovute precauzioni, a lavorare". È l'annuncio del sindaco Tiziana Magnacca che ha ricevuto la comunicazione di nuovi pazienti guariti dal Dipartimento di prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti.

"Invito tutti i miei concittadini e le attività – dichiara il sindaco – a rispettare in maniera scrupolosa le regole previste per la seconda fase. Dobbiamo farlo per noi stessi e per San Salvo".