"Coronavirus, a Vasto è necessario l’intervento dell’esercito"

"È indispensabile che a Vasto ci sia una presidio dell'esercito, in quanto solo così si può cercare di arginare il contagio". A chiedere l'intervento dei militari l'aumento dei casi di Covid-19 registrato nei giorni scorsi, è Angela Pennetta, presidente del comitato civico L'Arcobaleno.

"Le forze dell'ordine in organico a Vasto non sono sufficienti per fare controlli h24 nei tre focolai di Covid-19. Purtroppo quesra situazione ha ancor più messo a nudo il fatto che il nostro territorio soffre da tanto per tali carenze, nonostante l'abnegazione degli uomini e delle donne che indossano la divisa e che sentitamente ringrazio".

Secondo l'avvocato, "sarebbe gravissimo, nel momento in cui in Italia tutto riparte, bloccare nuovamente la nostra città: rappresenterebbe il declino della nostra economia ed in modo particolare del turismo, oltre che una mazzata psicologica per tutti i cittadini".