Mezz’ora con... Michael Zappitelli: i sogni "in musica" del giovane cantante vastese

La passione per il canto è nata tra le mura domestiche, ascoltando il papà e provando ad imitarlo. Poi, per Michael Zappitelli, 20 anni tra qualche settimana, è iniziato un percorso nel mondo della musica entusiasmante ma non per questo privo di ostacoli. Le prime esibizioni sul palco, l'avventura televisiva a Ti lascio una canzone, sono state esperienze che hanno lasciato il segno e fatto capire a Michael che la sua vita era nella musica. Dopo gli studi liceali si sta preparando per iniziare il Conservatorio e, accompagnato da un gruppo di amici, Michael Zappitelli sta scrivendo le sue prime canzoni per continuare a cantare e, chissà, cercare di raggiungere il suo sogno.

