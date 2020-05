La truffa dei test sierologici. Asl: "Una bufala, nessuna campagna in corso. Non fidatevi"

Nell'emergenza coronavirus, non manca neanche la truffa dei test sierologici.

È la Asl a mettere in guardia gli utenti: "Alcuni cittadini segnalano di avere ricevuto notizia di un imminente contatto da parte della Asl per l'esecuzione di esami sierologici per il coronavirus. Si tratta di una bufala, o peggio di una truffa, perché non c'è alcuna iniziativa della Asl in tal senso. Non è in corso alcuna campagna per i test sierologici, quindi è bene non aderire ad alcun invito. Ringraziamo i cittadini che hanno segnalato simili episodi".