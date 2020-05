Coronavirus, Menna: "Nelle prossime ore i risultati dei 43 tamponi fatti ieri nel condominio"

Sono attesi per le prossime ore i risultati dei 43 tamponi effettuati ai residenti del palazzo del quartiere San Paolo in cui è stato individuato un focolaio di coronavirus. "Su mia richiesta - dice a Zonalocale il sindaco di Vasto, Francesco Menna - la Asl ha tamponato tutti gli abitanti del condominio. Ho inviato due lettere: una all'azienda sanitaria per chiedere l'effettuazione dei test, l'altra al prefetto cui ho chiesto un presidio costante delle forze dell'ordine nella zona [LEGGI]. I 14 casi positivi di ieri sono i risultati dei tamponi di giovedì".

Sull'ipotesi di zona rossa, Menna non si sbilancia, ma non la esclude: "Sono favorevole a qualsiasi soluzione che consenta, nel giro di due settimane, alla città e alle famiglie interessate un ritorno alla normalità nella pace sociale. Se sarà necessario, anche all'istituzione di una zona rossa che riguardi il quartiere o parte di esso, ma per questo eventuale provvedimento è necessaria un'ordinanza della Regione Abruzzo sulla base della relazione che la Asl Lanciano-Vasto-Chieti redigerà all'esito dei 43 tamponi di ieri. A mezzogiorno l'Ater", l'ente che gestisce le case popolari, "provvederà alla sanificazione del condominio".

Il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, "ha convocato - dice Menna - una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per domani, alle 10.30, in videoconferenza. Ripeto che sono favorevole a qualsiasi misura in grado di garantire alle famiglie interessate e a tutta la città il ritorno alla normalità nella pace sociale in un paio di settimane".