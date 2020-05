Lettini motorizzati per l’oncologia del San Pio: il dono di Lory a Colori

Quattro lettini motorizzati sono stati donati ieri mattina al reparto oncologia dell'ospedale di Vasto dall'associazione Lory a Colori, da anni impegnata a sostegno dei malati oncologici. I lettini sono frutto delle donazioni di associati, che hanno voluto con questo gesto, mostrare la loro vicinanza a chi, soprattutto in questo momento di emergenza, sta vivendo nel dolore ma anche nella speranza. Doni materiali che assolvono a rendere più agevole il duro percorso di cure che un malato oncologico deve affrontare, soprattutto in questo momento.

"Abbiano cercato in questi mesi di stare vicino, seppur lontani, ai malati e alle loro famiglie, con consulenze psicologiche online, il dono di Dpi per proteggere i malati durante le visite e le cure. Questi lettini sono un ulteriore gesto che vuole rappresentare il sostegno che noi associati ed i cittadini che ci aiutano, vogliamo dare ai malati oncologici, alle loro famiglie e al personale sanitario, che con loro combatte in questo percorso", ha dichiarato la presidente dell'associazione Monica Marinari.

"Il dono fisico al reparto con la presenza dei malati e dei loro familiari, la loro emozione e i loro ringraziamenti, sono gioie concrete, per chi come noi lavora nel volontariato, - ha aggiunto Lilla Di Benedetto volontaria dell'associazione, che continua, - il dolore è una tappa forzata della cura, essere certi di avere più soggetti pronti a sostenere il malato, dona sollievo, quel sollievo che abbiamo letto in molti degli occhi incontrati questa mattina".