Il "Caso Vasto" sotto la lente del ministro Lamorgese e del prefetto Barbato

Si riunirà lunedì mattina il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per valutare il caso Vasto. A darne notizia è stato il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, che ha invitato (alle ore 10.30), oltre ai componenti di diritto, il Sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael e il Sindaco di Vasto, Francesco Menna.

A stretto giro, lo stesso Castaldi ha annunciato la convocazione del comitato da parte del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: "Ho contattato il ministro che ha mostrato l'immediata disponibilità a indire un Comitato d'Ordine e Sicurezza Pubblica per lunedì mattina, al fine di affrontare la situazione, comitato al quale parteciperò molto volentieri per dare il mio contributo. Ringrazio enormemente per questo il ministro".

"Rilevo, positivamente – aggiunge Castaldi – come ogni rappresentante delle Istituzioni stia facendo in queste ore delicate la propria parte in una sorta di azione corale, dando il massimo per la nostra città: dal succitato ministro dell'Interno, al Prefetto Giacomo Barbato, al Comandante Provinciale dei Carabinieri Forleo, fino al Presidente della Regione Marsilio.

Sono a conoscenza del fatto che nella riunione del Centro Operativo Comunale (COC) organizzata dal Sindaco, al quale ho dichiarato e rinnovato la mia disponibilità, è stata decisa una prima azione di buon senso, grazie all'azione corale: l'emanazione di un'ordinanza di limitazione veicolare nella zona interessata, per favorire i controlli delle forze dell'ordine h24, a tutela di tutti i cittadini. Auspico una gestione equilibrata e intelligente della situazione, in modo da tutelare la salute cittadina e non compromettere ulteriormente quella economica.

Per me è una prima misura, in attesa dell'esito dei tamponi: esito che servirà a modificare anche l'azione intrapresa in base al loro riscontro, verso direzioni più drastiche. Spero che il risultato dei controlli medici ci restituisca una delimitazione contenuta del contagio. La situazione è in divenire: tutti i cittadini possono e devono sentire la presenza forte delle istituzioni. Sono fiducioso sul fatto che questo lavoro di squadra darà i frutti sperati e non avremo bisogno (lo speriamo tutti) di dichiarare zone rosse. Vasto è pronta ad ospitare turisti e ne ha bisogno".