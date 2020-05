Diffusione di dati sensibili su positivi, Menna: "Denuncerò il fenomeno alle forze dell’ordine"

Diffusione su Whatsapp e sul web di video violenti e di informazioni sensibili relative alle persone affette da Covid-19. Il sindaco, Francesco Menna, si appresta a denunciare il fenomeno alle forze dell'ordine.

Il primo cittadino fa appello a consapevolezza, responsabilità e collaborazione di tutti: "Arriverà il momento di capire chi ha causato cosa e agire di conseguenza nelle sedi opportune, di emanare provvedimenti - dichiara - In questa fase, però, sono necessarie intelligenza e serenità per isolare questo fenomeno. Lo chiedo a tutti, anche a chi sta diffondendo dati e video. Per superare la fase Covid, è fondamentale la collaborazione di tutti".