Dal design thinking alla team collaboration da remoto per il progetto "Quorintana"

Molte persone in questo periodo si sono trovate a dover usufruire della modalità di lavoro da remoto, o smart working, per fronteggiare il periodo di distanziamento sociale in cui stiamo vivendo. Tante realtà oltre a quelle aziendali in verità si sono trovate a dover cercare nuovi modi di comunicazione e collaborazione a distanza. Tra queste, anche quella della scuola. L’IIS Mattei di Vasto, tra le altre, si è distinta per la realizzazione di un progetto ambizioso quanto generoso che ha preso piede proprio durante il periodo della quarantena. Proprio la distanza è stata l’ingrediente fondamentale per far sbocciare nuove skills negli studenti aderenti all’inizitiva. Nella live stream andata in diretta ieri sulla pagina di Zonalocale ne abbiamo parlato con la prof.ssa Oliva, curatrice del progetto, Veronica Valentini e Francesco Mancini, due dei 24 studenti che hanno contribuito alla realizzazione delle tazze “Quorintana”. Abbiamo chiacchierato con loro per sapere quali sono stati i passaggi fondamentali del loro progetto e come hanno gestito tutte le fasi per arrivare alla terminazione delle tazze benefiche.