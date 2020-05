Dai consorzi vastesi l’appello ai cittadini per la ripartenza: "È questo il momento dell’unione"

In vista dell'ormai imminente riapertura delle attività commerciali, prevista per il 18 maggio, e in riferimento all'impennata di contagi registrata in città nelle ultime ore, i consorzi Vasto in Centro e Vivere Vasto Marina si appellano al senso di responsabilità dei cittadini.

"È questo il momento dell'unione. È questo il momento in cui bisogna agire in maniera forte e rapidissima per contrastare l'emergenza sanitaria messa a fortissimo rischio, per mano di alcuni incoscienti, nella nostra città - si legge in una nota - Solo la forza e la tempestività possono salvare tutti noi dal precipitare dell'emergenza sanitaria e dal tracollo economico. Siamo fiduciosi perché uniti, ma senza un intervento incisivo delle forze dell’ordine e, se necessario, delle forze armate, tutti i nostri sforzi profusi per la ripartenza saranno vani".