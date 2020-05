Altri 14 casi positivi, Menna chiede l’istituzione della zona rossa per il quartiere San Paolo

Impennata dei contagi al Covid-19 a Vasto: + 14 nelle ultime 24 ore, 19 negli ultimi due giorni (ieri +5). A darne notizia è il sindaco Francesco Menna che stamattina, insieme a polizia locale e protezione civile, si è recato nello stabile del quartiere San Paolo per presenziare durante l'applicazione dei tamponi a tappeto: questi sono stati concentrati allo stesso condominio.

Le autorità sanitarie non confermano, né escludono che alcuni contagi degli ultimi giorni possano essere legati alla partecipazione di alcune persone al funerale rom di Campobasso (su questo fatto specifico indaga la locale Procura della Repubblica).

Il primo cittadino vastese nel proprio intervento video ha aggiunto che scriverà agli organi sovracomunali (Regione e Asl) affinché "vengano adottate misure più restrittive, cioè interdire il quartiere o quell'area al fine di monitorare e controllare per uscirne nel giro di due settimane tornando a quella situazione rosea che avevamo fino a qualche giorno fa".

Menna, contattato ieri telefonicamente dalla redazione, aveva inoltre sottolineato che "chi è positivo al Coronavirus per vicende legate alla violazione del Dpcm e delle misure restrittive comunali e regionali, incorre in sanzioni pecunarie e sarà segnalato alla Procura".