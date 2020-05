San Salvo, slitta la partenza del nuovo calendario della raccolta dei rifiuti

Slitta a San Salvo la partenza del nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti urbani. A comunicarlo è l'assessore all'Ambiente Giancarlo Lippis: "A causa dell'emergenza Covid-19 siamo costretti a ritardare l'avvio del nuovo calendario. Comunicheremo a breve la data di partenza del nuovo sistema che ci aiuterà a raggiungere, con il contributo di tutti i cittadini, una percentuale più elevata di raccolta differenziata a seguito del nuovo contratto del servizio di igiene urbana. Chiediamo ai cittadini di avere un po' di pazienza e come sempre la piena collaborazione. Pertanto si invitano i cittadini a utilizzare il calendario dei conferimenti così come è stato fatto sino ad oggi".