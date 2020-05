San Salvo, rimborsi per gli abbonamenti scuolabus e i buoni mensa non usati

Le famiglie che non ne hanno usufruito a causa dell'emergenza sanitaria potranno chiedere il rimborso degli abbonamenti per lo scuolabus e dei buoni mensa. A farlo sapere è il Comune di San Salvo. La modulistica è in fase di preparazione e sarà disponibile nella sezione "Avvisi" del sito internet del Comune (o direttamente in municipio) da lunedì 18 maggio.

Per quanto riguarda gli scuolabus, si potrà chiedere il rimborso degli abbonamenti ridotti, trimestrali o annuali per il periodo dal 4 marzo fino alla fine dell'anno scolastico. Per la mensa le domande si potranno presentare fino alle ore 13 del 29 maggio e devono essere integrate con i buoni pasto non usati.

"Non riprendendo più le lezioni scolastiche, diamo la possibilità alle famiglie con i figli che frequentano le scuole e hanno utilizzato la mensa scolastica o il trasporto comunale, di richiedere il rimborso dei buoni pasto non utilizzati o delle somme versate per lo scuolabus per l’anno scolastico 2019/2020", dice il sindaco Tiziana Magnacca.