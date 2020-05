Varchi elettronici nel centro storico, Menna: "Progetto di sicurezza urbana atteso dai residenti"

Per salvaguardare il centro storico di Vasto e rafforzarne sempre più la destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria e dell’arte, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza, l'amministrazione comunale ha stabilito l'installazione di varchi elettronici con telecamere e sistema software dedicato al fine di migliorarne la vivibilità, in favore dei residenti, dei titolari delle attività produttive, e di fruitori occasionali.

"L'istituzione dei varchi elettronici con telecamere - dichiara il sindaco, Francesco Menna - è parte di un progetto di sicurezza urbana, di valorizzazione e maggior fruibilità del centro storico. Un progetto atteso dai residenti, dagli operatori ma anche dalle forze dell'ordine".

È prevista la sosta autorizzata riservata ai residenti e titolari di attività commerciali ricadenti all’interno delle zone a traffico limitato (ZTL) e aree pedonali urbane (APU), per le operazioni di carico e scarico merci, per persone con limitata o impedita capacità motoria, per medici in servizio, 118 e forze dell’ordine.

"Con nostra grande soddisfazione registriamo l’approvazione in giunta di un progetto molto importante per la nostra città. Uno dei tanti - sottolinea Luigi Marcello, assessore con delega alla Polizia locale, al commercio e alle attività produttive - su cui il mio assessorato sta operando da tempo unitamente al comandante della Polizia Locale. Una volta in funzione, i varchi predisposti nel piano (2 in ingresso e 4 in uscita) porteranno ad una corretta gestione veicolare nelle zone del centro storico in particolare in quelle inserite nelle zone ZTL (zone a traffico limitato) eliminando le soste selvagge. Piano tanto voluto ed atteso dai residenti a vantaggio delle attività commerciali ricadenti nelle aree interessate e di quanti chiedono da sempre più vivibilità e fruizione delle bellezze del nostro centro. Il progetto – spiega l’assessore - prevede anche l’installazione di 5 dissuasori a scomparsa all’ingresso delle aree pedonali urbane (APU) per il controllo dell’accesso dei mezzi. Iniziano da questo momento tutte le procedure necessarie per la realizzazione del programma nella sua totalità che prevede anche l’ottenimento delle autorizzazioni da parte del ministero dei Trasporti. Crediamo molto in questa pianificazione per cui il nostro impegno sarà totale nella convinzione di poter dare alla città, entro l’anno, un aspetto del centro storico moderno e consono alle nuove esigenze dei cittadini".