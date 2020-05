Polstrada e finanza salvano poiana e gufo su A14 e statale 16

Una poiana e un gufo reale sono stati salvati da polizia stradale e guardia di finanza sulle strade del Vastese.

"Nella mattinata di ieri - si legge in una nota della polstrada di Chieti - gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud hanno salvato da sicura morte una poiana che, ferita ad un’ala, giaceva in corsia di sorpasso dell’autostrada A14 nei pressi dell’uscita di Val di Sangro.

Gli agenti, al fine di mettere in salvo l’animale ed impedire possibili ripercussioni per la circolazione stradale, dopo aver bloccato il traffico veicolare, si sono avvicinati con cautela al rapace che, visibilmente disorientato, si continuava a spostare all’interno della carreggiata autostradale.

Utilizzando la giacca della divisa, riuscivano a coprirlo, recuperalo e metterlo in sicurezza. Il rapace veniva poi affidato al centro recupero fauna selvatica, per tutte le cure del caso".

Oggi sono state le Fiamme gialle a salvare un altro rapace: "Grazie con la G maiuscola - scrive la Protezione civile di Vasto sulla sua pagina Facebook - agli agenti della Guardia di Finanza del Nucleo mobile di Vasto per il salvataggio di questo splendido esemplare di Gufo Reale rimosso dalla carreggiata sulla statale 16 e scampato a morte certa. Domattina verrà prontamente trasportato dai nostri volontari presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Pescara per le cure e successiva re immissione in libertà".