Parrucchieri si preparano a ricominciare: "Ripartiamo con tante precauzioni"

"Vogliamo ricominciare a lavorare in sicurezza. Più di questo non possiamo fare. Abbiamo predisposto percorsi e postazioni rispettando le metrature previste dal protocollo Inail, mettiamo a disposizione delle nostre cliemti guanti, mascherine, fazzoletti di carta e dispenser per le mani, uno su ogni postazione. Lavoreremo solo per appuntamento, un cliente alla volta. Tra un cliente e l'altro, sanificheremo tutto. Per farlo, serviranno venti minuti". Carmelita Lizzi, parrucchiera a Vasto, spiega come i professionisti del settore si stanno preparando alla riapertura del 18 maggio, dopo nove settimane di chiusura imposta dalle norme anti coronavirus. Nella prima settimana, i parrucchieri lavoreranno sette giorni su sette: "Siamo stati autorizzati a stare aperti da lunedì a domenica".