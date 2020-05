Mezz’ora con... Andrea Ianez: "Musica senza pubblico perde un punto di riferimento"

Ancora musica nella nostra Mezz'ora con..., l'appuntamento quotidiano di Zonalocale in diretta su Instagram. Dopo aver superato qualche problema di connessione siamo riusciti a collegarci con Andrea Ianez, musicista e cantante vastese, con cui abbiamo parlato del suo progetto solista - Ianez - e di come ha vissuto i mesi di lockdown in cui, con altri musicisti, ha registrato una serie di brani a distanza. Sono stati giorni in cui mettere mano anche ad un nuovo libro, dopo il suo esordio letterario con Sette foglie di oleandro.

