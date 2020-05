Per igienizzare e sanificare scegli i prodotti di Industrie Smart

Sono di stretta attualità i temi di igiene e sanificazione degli spazi pubblici e privati per prevenire la diffusione del Covid-19. Gli operatori si stanno riorganizzando per la gestione della situazione ricercando le migliori soluzioni da attuare. Industrie Smart sin dagli anni 70 si è specializzata nella produzione di specialità chimiche destinate alla manutenzione generale, detergenti, sanificanti, lubrificanti, lubrorefrigeranti, solventi, sgrassanti, disincrostanti e spray. Oggi, rappresenta un punto di riferimento per chi vuole prodotti di qualità e all’avanguardia.

“Industrie Smart ha oltre 500 prodotti per tutti i settori dagli enti pubblici alle comunità, dalla grande industria alle attività artigianali- spiega Francesco Paolo La Verghetta, agente per l’Abruzzo - e per tutte le superfici che necessitano di essere igienizzate e sanificate. Il punto di forza è la produzione interna, sviluppata in quasi 50 anni di attività con una continua azione di ricerca e sviluppo”. Tutti i prodotti sono certificati ISO 9001, C&Fi (Chemical and Pharmaceutical Industry), sono Ecofriendly e rispettano le indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute come presidio medico chirurgico. Inoltre sono disponibili attrezzature complementari come nebulizzatori, dispenser di varie tipologie e tutto ciò che serve per rendere un ambiente sano e sicuro.

Tutti i prodotti, secondo le normative vigenti, rientrano nelle categorie del bando per il rimborso delle spese sostenute per i dispositivi di protezione con il credito al 50% per l’anno 2020 - SCARICA IL CATALOGO

Tra i prodotti più utili in questo periodo ci sono Acqua Silver (base perossido d'idrogeno diluibile all 1%), Super Clor (base ipoclorito di sodio diluibile tra il 2% e il 10%), Isopryl (disinfettante base alcool isopropilico diluibile al 10%), tutti con principi attivi indicati dall’OMS per attività virucida e biocida.

“Nel nostro approccio facciamo dapprima una consulenza ai nostri clienti, cercando insieme a loro i migliori prodotti da adottare e mostrando loro il corretto utilizzo. Siamo poi a completa disposizione nelle fasi successive all’acquisto, chiarendo ogni possibile dubbio e facendo assistenza post-vendita”.

