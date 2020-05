Mezz’ora con... Nicola Cedro: un ’viaggio’ tra tante band dai Fancy ai Cynaro

Riparte anche in questa settimana la Mezz'ora con..., l'appuntamento quotidiano di Zonalocale in diretta su Instagram. Continua il nostro percorso nel mondo della musica per conoscere gli artisti del territorio e, nella puntata di ieri abbiamo incontrato Nicola Cedro che ci ha raccontato le tappe più importanti della sua carriera musicale. Dagli inizi, ai tempi della scuola media, fino ad oggi, Nicola Cedro ha coniugato varie sfaccettature del mondo musicale unendo la passione creativa al lavoro. Dai suoi ricordi sono spuntati i nomi di tante band (Fancy, Xeno, Eden, Senso tanto per citarne alcune) che lo hanno visto protagonista fino ad arrivare a oggi, con il progetto I Cynaro, con Nicola Ciccotosto e Daniele Salvatorelli, in cui è tornata ben viva la parte creativa.

È stata una lunga chiacchierata con i ricordi di tante esperienze musicali vissute sia come chitarrista e cantante che come insegnante, attività con cui Nicola Cedro ha avviato alla musica tanti giovani vastesi.

