La rotatoria è una jungla, protesta del comitato Protrignina contro la Provincia

L'erba alta ostruisce la visuale e immettersi nella rotatoria è un vero terno al lotto. Succede all'ingresso di San Salvo nello snodo di competenza provinciale che collega la zona industriale con gli accessi alla città, alle strade per Montalfano, Montenero di Bisaccia e allo svincolo della Statale "Trignina".

A sollevare il problema è il presidente del comitato Protrignina, Antonio Turdò, che si rivolge alla Provincia di Chieti e all'amministrazione comunale di San Salvo: "Come si può evincere dalle foto fatte stamani l’erba ormai nasconde completamente la visuale. La rilevanza della strada è tale che nei programmi dei lavori di sfalcio dell’erba dovrebbe avere la priorità assoluta. Invito l’amministrazione comunale a unirsi a noi nel protestare per questo immobilismo. La Provincia, con tutte le aziende, presenti non avrà difficoltà a trovarne una interessata a tenere in ordine e pulita la rotatoria.

Siamo stanchi di tanto lassismo nei confronti di noi automobilisti sia nelle pulizie delle rotonde, sia nella segnaletica orizzontale e verticale, sia nei parcheggi e nei sensi unici disadorni, contrari ad ogni logica stradale che non mettono in nessun conto la sicurezza dei pedoni, di noi stessi e del traffico in genere. Una città che potrebbe essere gestita in modo armonico, ordinato e severo invece langue abbandonata e disadorna, caotica e sregolata. Confidiamo in un pronto intervento che eviti incidenti e danni morali, fisici ed economici a noi automobilisti vessati già da tante tasse e imposte di bollo ingiusti".