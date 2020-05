"Oltre la notte", la canzone di Giuseppe Monopoli trasmessa da 90 radio italiane

Novanta radio italiane manderanno in onda Oltre la notte. La canzone del cantautore vastese Giuseppe Monopoli ha infatti ottenuto il primo posto nella classifica Master 7va.

Il brano - "La mia passione per la musica e, in particolare, per la chitarra esplode a 14 anni nei cortili parrocchiali". Queste le parole di Giuseppe Monopoli, autore del brano Oltre la notte, pubblicato da Sorridi Music del cantante e discografico Jo Conti e edito da Magilla Spettacoli.

Monopoli ha partecipato al Talentiere, vecchio Festival degli sconosciuti di Rita Pavone e Teddy Reno. In quell'occasione, venne rinosciuto il suo talento. Sa qui, insieme ad un suo amico, mette su il duo Bromo, che produce diverse canzoni e riscuote molto successo: infatti il brano "Carina restano" è stato in testa alle classifiche Juke-Box della costa adriatica. Dal 2008, il cantautore autodidatta decide di tornare a scrivere e comporre da solo, realizzando i singoli "Prima o poi", "Qualcosa di interessante", l'Ep "Certe storie" e l'Ep "Incredibile tu sei". Questa volta, si ripropone al pubblico con il brano "Oltre la notte" [https://www.youtube.com/watch?v=Q3AC6WM-f-A], un singolo che parla dell'amore nella magica atmosfera della notte, costellata da sogni e desideri. "La notte ha ispirato tanti miei brani - racconta Monopoli - quindi per me è una dolce compagna Per me l'oltre è l'incognita. Di giorno l'orizzonte divide il cielo dal mare, di notte il buio li unisce. L'amore, quando è impossibile, puoi vederlo solo nei sogni".