Magnacca ai più giovani: "Ci segnalano assembramenti di 15-20 persone, non si può"

Difficile non cedere alla tentazione di rivedere e intrattenersi con gli amici dopo il parziale allentamento delle restrizioni negli spostamenti e l'ok alle attività motorie, soprattutto per i più giovani. Così, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, lancia un appello agli adolescenti.

Nel suo intervento, il primo cittadino afferma di aver ricevuto numerose segnalazioni su raggruppamenti nei luoghi di ritrovo della città: "Vi chiedo di non aggregarvi in numero esagerato, di non fare assembramenti come quelli che avete fatto in questi giorni e che tanti cittadini ci hanno segnalato, in 15, 20 nella villa comunale, nella pineta di San Salvo Marina, nei vari parchi".

"Non potete – continua Magnacca – la legge non lo consente per poter proteggere voi e la vostra città. Non potete aggregarvi in numeri così esagerati, dovete stare in modo più isolato, indossando le mascherine e non andando in due sulla moto perché lì la distanza non è rispettata o restando fino a mezzanotte nei giardini pubblici. Sono anche regole giuridiche, quindi siete sanzionabili. Non mettete nelle condizioni di multarvi le forze dell'ordine, poi le sanzioni le pagherebbero i vostri genitori".

"Siete stati finora bravissimi, ma la storia del coronavirus non è un videogame o un film di fantascienza. Se non rispettate le regole basilari, salta tutto, anche la speranza che gli operatori commerciali hanno per poter riniziare a lavorare".