Al via il recupero dei libri di testo dalle scuole di Vasto

A partire da mercoledì 13 maggio sarà possibile recuperare i testi scolastici dagli istituti cittadini con l'ausilio del del Gruppo di Comunale di Protezione Civile e dell’Ufficio servizi del Comune di Vasto.

Si osserverà il seguente calendario:

Mercoledì 13 maggio: scuola Primaria "San Lorenzo" e Scuola Primaria "Incoronata";

Giovedì 14 Maggio: scuola Primaria "Ritucci Chinni";

Venerdì 15 maggio: scuola Primaria "Peluzzo";

Sabato 16 maggio: scuola Media "Rossetti";

Lunedì 18 maggio: scuola Media "Rossetti";

Martedì 19 maggio: scuola Primaria "Spataro";

Mercoledì 20 maggio: scuola Primaria "Spataro";

Giovedì 21 maggio: scuola Media "Paolucci";

Venerdì 22 maggio: scuola Primaria "Martella".

Sabato 23 maggio: scuola Primaria "Martella";

"Abbiamo concertato il seguente calendario con la Protezione Civile ed i Dirigenti Scolastici delle Scuole del primo ciclo, ed individuato le modalità ed i tempi secondo criteri di priorità per dimensione dei plessi ed in considerazione dell’avvio imminente di lavori di manutenzione straordinaria su alcuni plessi. Per ulteriori informazioni e qualora il calendario dovesse subire modificazioni seguiranno altre comunicazioni su i canali istituzionali dell’Ente e delle Scuole"- ha dichiarato l’Assessore Anna Bosco.

È fatto obbligo di recarsi presso la sede della Protezione Civile presso il Terminal bus di Vasto, nei giorni indicati rispettando l’orario dalle ore 9:00 alle 17:00. E’ fatto obbligo di indossare la mascherina e si avvisa che all’ingresso nella sede verrà misurata la temperatura con un termo-scanner dai della Protezione Civile.

Un solo genitore potrà recarsi per il ritiro dei libri di testo oppure una persona da questi incaricata con delega scritta. Più famiglie possono indicare una stessa persona delegata al ritiro. E’ inoltre necessario portare con sé un documento di riconoscimento (e delega scritta in caso di persone terze incaricate del ritiro).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Protezione Civile al seguente numero 0873-301376.