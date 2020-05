"Ameluna": opere d’arte in vendita per sostenere ospedali e associazioni di volontariato

Opere d'arte in vendita per sostenere la ricerca sul Covid-19 e le associazioni che si impegnano a favore di chi vive momenti di sofferenza. A lanciare il progetto Amelunaè stato l'artista Domenico Di Genni che, sul suo sito, ha messo in vendita una serie di opere con il ricavato destinato all'Istituto Spallanzani di Roma "perché la considero una eccellenza italiana nel campo delle malattie infettive". L'obiettivo dell'artista è "aiutare la ricerca attiva contro l' emergenza COVID 19 che stà limitando e cambiando le vite di tutti noi".

Il lancio dell'iniziativa ha avuto sin da subito un buon riscontro così da spingere Di Genni a coinvolgere altri colleghi artisti. Ad ognuno di loro è stata data la possibilità di scegliere quali opere vendere e quale iniziativa benefica sostenere. Il primo ad aderire è stato lo scultore Giuseppe Colangelo con le sue opere che contribuiranno a finanziare le attività dell'associazione La Conchiglia onlus di Vasto, che si occupa di sostenere i pazienti oncologici e le loro famiglie.

