Menna: "Mandato all’avvocatura comunale per recuperare quanto versato in più al Civeta"

"Ho dato mandato all'avvocatura comunale di predisporre un'azione per recuperare dal Civeta le somme versate dal Comune per i maggiori costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti". È il sindaco di Vasto Francesco Menna ad annunciare l'azione nei confronti del consorzio intercomunale per la gestione dei rifiuti.

Nei mesi scorsi il Civeta si è trovato in difficoltà dopo il sequestro della terza vasca gestita dalla Cupello Ambiente e per problemi tecnici che hanno reso necessario il trasporto dei rifiuti in altri impianti, con una evidente maggiorazione dei costi a carico dei Comuni consorziati. "Vasto ha coperto questo maggior esborso con risorse proprie ma altri Comuni hanno spalmato questi costi aggiuntivi sulle bollette inviate ai cittadini".

Il primo cittadino vuole intraprendere "un'azione verso il Civeta per capire a chi sono addebitate le responsabilità e chi restituirà i soldi. Chiederemo lumi anche alla Corte dei Conti". Oltre a questa azione "chiedo alla Regione Abruzzo di fare chiarezza e intervenire per restituire le somme che i Comuni e i cittadini hanno sborsato in più".