L’associazione Nova torna a sollecitare la messa in sicurezza del cantiere di via Rossetti

"L'ordinanza del sindaco non sortisce gli effetti sperati e il cantiere del residence Rossetti continua a essere pericoloso". L'associazione culturale Nova torna sulla situazione del sito dell'omonima via di Vasto oggetto nei mesi scorsi dei provvedimenti del sindaco Francesco Menna. A febbraio, il primo cittadino ha emesso un'ordinanza che disponeva la pulizia, la messa in sicurezza e la chiusura del cantiere [LEGGI], ma secondo l'associazione questa non ha sortito gli effetti sperati.

"Le scene di degrado non si sono interrotte nemmeno durante l’emergenza Covid – scrive l'associazione in una nota stampa – Si tratta di vero relitto pericoloso che minaccia la sicurezza dei plessi scolastici, dei residenti e della circolazione stradale. Dopo infinite denunce il caso è stato anche più volte dibattuto in consiglio comunale e alla fine il sindaco ha emesso l'ordinanza. Dopo tre mesi da questa ordinanza, anche a seguito di un contenzioso legale avviato dalla ditta proprietaria, il residence resta nelle condizioni di prima: un luogo desolato, dove chiunque può accedere, e pericoloso per chi vi si avventuri. Chiediamo al sindaco di muoversi in tempo rapido, approfittando anche di questo periodo di interruzione forzata delle attività scolastiche, per mettere finalmente in sicurezza il cantiere abbandonato. Come associazione culturale siamo dal lato della legalità e della sicurezza che, in zona Rossetti, è stata per troppo tempo trascurata da tutti".