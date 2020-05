Cdx: "Inutile proporsi come ’salvatori dei vastesi’, la Tosap va azzerata fino al 31 dicembre"

"È probabile che la consigliera Carinci si senta già la nuova assessora al Bilancio dell'amministrazione Menna, ma non è il caso di proporsi come 'salvatrice' dei vastesi in un momento alquanto delicato. Anche perché intervenire facendo l'elemosina a chi non occupa più il suolo pubblico da mesi e fatica a mettere qualcosa a tavola da mangiare, è davvero troppo". Questo il commento al vetriolo dei consiglieri di centrodestra Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro (Lega), Alessandro d'Elisa (Gruppo Misto), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Francesco Prospero e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia), in risposta alle dichiarazioni di Dina Carinci (M5S) in merito alla Commissione bilancio.

"Non c'è alleanza possibile col Pd che tenga. Quella tassa, per noi, va cancellata. Azzerata, fino al 31 dicembre – dichiarano - Dove prende i soldi il Comune? Risparmiando e tagliando dove li ha sprecati fin qui. Anche il M5S, in questi anni, non ha fatto altro che parlare di sprechi, basta riascoltare tutti gli interventi sul bilancio. Adesso, a un anno dal voto, che succede?".