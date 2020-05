Carinci: "Possibili agevolazioni su occupazione suolo pubblico e Tari per utenze non domestiche"

Dina Carinci, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Vasto, si esprime sulle politiche economiche e sociali, al centro della discussione della Commissione Bilancio riunitasi l’8 maggio.

"Mai come in questo periodo appare necessario aiutare i cittadini – dichiara - e noi eletti nel Consiglio comunale di Vasto, dobbiamo impegnarci perché questi aiuti arrivino e si traducano in una vera e propria boccata di ossigeno per i vastesi, specie per quelli maggiormente martoriati dalle conseguenze del distanziamento sociale come le imprese turistiche e gli esercizi commerciali".

"Come avevo già precisato in Consiglio comunale – sottilinea la Carinci - la Commissione bilancio ha il compito di ragionare sulle proposte e sulle idee verificando, attraverso un’accurata analisi, i fondi su cui si può fare affidamento. Tutto sarà molto più chiaro tra qualche giorno, quando il governo nazionale comunicherà le somme che saranno assegnate ai Comuni, a supporto delle loro iniziative dirette a dare sostegno ai cittadini.

Posso anticipare che, nella Commissione, è stata analizzata la possibilità di intervenire sull’occupazione del suolo pubblico delle attività commerciali ricettive concedendo, ove possibile, maggiori spazi senza costi ulteriori e, dove non è possibile, una riduzione della tassa. Ipotesi che ha trovato il favore di chi è intervenuto alla discussione".

Dalla consigliera arriva la proposta di "studiare la possibilità di applicare agevolazioni sulla TARI per le utenze non domestiche e di intraprendere una trattativa col Civeta, per i minori conferimenti di questo periodo, e con Pulchra, per la minore raccolta effettuata. Abbiamo inoltre ricordato - prosegue - che il D.L. 18/2020 dà la possibilità di prolungare di un anno l’ammortamento dei mutui con CDDPP per cui la somma iscritta nel bilancio 2020 e, in particolare, la quota capitale del mutuo, può essere svincolata e destinata al finanziamento di interventi utili a fronteggiare l’emergenza Covid-19".

"Ora abbiamo bisogno di cifre e l'auspicio è che l'amministrazione non perda tempo e solleciti gli uffici a dare risposte certe. Solo con le cifre alla mano sarà possibile tradurre le buone proposte, da qualunque parte politica provengano, in azioni concrete: non sono mai stata interessata alla politica del 'tutti contro tutti' – afferma - non sono interessata a respingere un'idea buona perché non è nata da me. Ciò che mi interessa è che tutto il Consiglio comunale, almeno in questo triste momento storico, lavori insieme con l'unico obiettivo di aiutare i cittadini vastesi e farli sentire meno soli".