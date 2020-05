Un successo la raccolta fondi dei bambini di Carunchio per l’ospedale di Vasto

A Carunchio si è conclusa la raccolta fondi denominata Un dono che vale un respiro, iniziativa benefica lanciata dai bimbi della Scuola Primaria che hanno materialmente realizzato e decorato le cassette per la raccolta fondi. La somma raccolta è stata di 2.400 euro a favore del progetto Pilkington Italia "Ospedale San Pio di Vasto".

"L’importanza di questa esperienza benefica – dicono gli organizzatori – è stata quella di dare la possibilità ad ogni singolo bambino di partecipare a questa iniziativa, ma soprattutto di lanciare un messaggio di speranza e solidarietà per sconfiggere il Covid-19, consapevoli che il loro sforzo avrebbe contribuito all’acquisto di materiale e attrezzatura sanitaria, da donare al vicino ospedale di Vasto per garantire dei mezzi e utili ed efficaci ai nostri dottori per la cura dei malati".

"Un grazie di cuore va ai nostri ragazzi e ai loro genitori, alla protezione civile di Carunchio, a tutta la nostra comunità per la generosità dimostrata. Tutti insieme ringraziamo la Pilkington Italia, il suo presidente Graziano Marcovecchio e i suoi collaboratori per l’importante iniziativa intrapresa nei confronti dell’ospedale, un’iniziativa vincente che ha visto la partecipazione di moltissime organizzazioni pubbliche e private che ci ha fatto riscoprire tra le tante cose la bellezza e la soddisfazione di riscoprirsi un territorio unito".