Mezz’ora con... Angelo Mirolli: la musica di Xunah da Le Scimmie a Culto

Continua il nostro viaggio alla scoperta degli artisti del territorio con le puntate della Mezz'ora con..., l'appuntamento quotidiano in diretta su Instagram, dedicate al mondo della musica. Nella puntata di ieri abbiamo fatto una chiacchierata con Angelo Mirolli, in arte Xunah, musicista (e non solo) con cui abbiamo ripercorso tutto il suo percorso artistico, sin da quando, da ragazzino, ha sostituito la passione per il calcio con quella per la musica. Da allora tanti progetti con un unico filo conduttore: quello di tirare fuori attraverso la musica, con la chitarra o con il rap, ciò che vive.

