Cordoglio a Vasto per l’improvvisa scomparsa di Rosa Bevilacqua

Profondo cordoglio sta suscitando a Vasto l'improvvisa scomparsa di Rosa Bevilacqua. Aveva 86 anni.

Era molto conosciuta e stimata in città, dove aveva lavorato per molti anni alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti in qualità di collaboratrice amministrativa della Direzione.

Ai fratelli Nicola, Mario e don Antonio Bevilacqua, alle cognate Giovanna e Marina, ai nipoti Giuseppe, Michela, Francesco, Barbara, Simone, Fabio e alla piccola pronipote Giovanna i sensi della vicinanza di Zonalocale in questo difficile momento del distacco da una persona così cara.

Le esequie, stanti le norme restrittive di questo periodo, si svolgeranno in forma privata.