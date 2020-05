"Ma il cielo è sempre più blu": gli artisti italiani a sostegno della Croce Rossa

Oltre 50 artisti italiani, riuniti con il nome di Italian Allstars 4 life sono i protagonisti di un progetto di solidarietà in musica per sostenere la Croce Rossa, in prima linea nell'emergenza Coronavirus. La canzone di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, è stato rilanciato come inno di speranza in questo tempo sospeso. Tutti gli artisti hanno registrato le parti dalle loro abitazioni durante la quarantena. Il brano è stato prodotto da Takagi & Ketra e Dardust, il mix è stato curato da Pinaxa.

Il brano, in versione digitale, è in vendita su Amazon che, per sostenere la causa, ha donato 500mila euro.

Hanno partecipato Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D'Alessio, Cristina D'Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni, e Alessandro Gaetano, nipote di Rino.

Sostieni La Croce Rossa Italiana

Bonifico bancario sul seguente IBAN: IT 59 M 08327 03240 000000010004 – (BIC/SWIFT: ROMAITRR) con la causale “CIELO BLU”

Sito www.cri.it/donazioni-coronavirus