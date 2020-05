Vasto, 200 grammi di cocaina nel giubbino: poliziotti arrestano 36enne

Due etti di cocaina. Li hanno trovati gli agenti della narcotici di Chieti in tasca a un uomo di Vasto, arrestato dai poliziotti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Oggi, "nell'ambito - si legge in una nota della Questura - dell'intensificazione dei servizi di controllo in ambito provinciale finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal questore di Chieti", Ruggiero Borzacchiello, "il personale dalla quarta sezione narcotici della Squadra mobile traeva in arresto nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente un 36enne di Vasto", già noto alle forze dell'ordine "per precedenti in materia di stupefacenti ed attualmente sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con permesso di assentarsi, il quale stava rientrando presso il proprio domicilio. L'atteggiamento tenuto di evidente nervosismo tenuto al momento del controllo conduceva gli operatori ad effettuare una perquisizione a suo carico che dava esito positivo. Addosso, celato nella tasca del giubbino, veniva trovato un involucro di cellophane contenente cocaina del peso complessivo di 200 grammi. Pertanto veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed associato al carcere di Vasto".