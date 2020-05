Take-away firmato ‘da Lino’: il gusto e la qualità di sempre

È tornata in piena attività la Pasticceria Caffetteria Prestige da Lino per offrire ai vastesi il gusto e la qualità di sempre ma con qualche novità. Lo staff della pasticceria si è organizzato per garantire sin da subito il rispetto di tutte le norme volte a tutelare la sicurezza dei clienti. In attesa di poter tornare ad accogliere i clienti, seguendo le disposizioni che arriveranno, con il take-away e la consegna a domicilio si possono quindi continuare a gustare tutte le specialità di Lino in ogni fase della giornata, dalla colazione alla cena.

Cosa c’è di meglio che iniziare la giornata con una classica colazione all’italiana con caffè o cappuccino e cornetto? Per non parlare delle bombe alla crema e degli altri prodotti sfornati ogni mattina o i succhi di frutta e gli estratti freschi preparati dai barman. Si può comodamente prenotare la colazione, al numero fisso o con un messaggio whatsapp, e trovare così il kit da asporto già pronto al proprio arrivo. E poi paste, mignon, torte e rustici da portare comodamente a casa e gustare in tranquillità.

La pausa pranzo è all’insegna della novità. Si inizia da mezzogiorno, potendo scegliere tra i piatti della settimana e la composizione del Bento: un vassoio a tre scomparti con primo, secondo e contorno, per avere un pasto completo scegliendo tra il menu classico e il contemporaneo. Questa offerta si prolungherà fino alla sera dove ci saranno, inoltre, tramezzini veneti e la pinsa romana.

Tra le possibilità dell’asporto non può mancare l’aperitivo. Si ordinano i cocktail o le bevande preferite per passare poi a ritirare il box in cui non mancherà davvero nulla rispetto al classico aperitivo da Lino.

E domenica, per la festa della Mamma, prenota la tua torta per regalarle una giornata di gioia con tanta dolcezza!

Pasticceria Caffetteria Prestige da Lino

Circonvallazione Histoniense 3/a - Vasto

per prenotare

telefono 0873.370029 - whatsapp 3501289943

segui su facebook - CLICCA QUI