Pilkington: "Ripartiti con volontà. Protocollo anti-Covid subito condiviso da tutti"

Sono riprese da lunedì le attività lavorative nelle aziende. Alla Pilkington i lavoratori sono rientrati gradualmente per poi arrivare a pieno regime tra la settimana appena conclusa e la prossima. C'è naturalmente molta attenzione al rispetto del protocollo sottoscritto tra dirigenza e sindacati per il rispetto delle norme anti-Coronavirus. Siamo andati nello stabilimento sansalvese per vedere come vengono portate avanti le attività alla luce delle disposizioni vigenti. Un modello, quello attuato dalla Pilkington e sottoposto a periodiche revisioni, che l'azienda ha condiviso con fornitori e aziende esterne e che è a disposizione di altre realtà del territorio.

Ad illustrarci quanto accade sono stati il responsabile delle risorse umane, Roberto Minenna, il responsabile della prevenzione e sicurezza, Saverio Mantini, e il responsabile della produzione, Severino Baldovin. Abbiamo parlato anche del momento economico, con le difficoltà del settore auto e, di conseguenza, di tante aziende, con la necessità di "provare a fare qualcosa di nuovo".