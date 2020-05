Mezz’ora con Stefano De Libertis: "Per ora lavoro in studio. Speriamo di tornare presto live"

Continuano gli appuntamenti dedicati alla musica della nostra Mezz'ora con... in diretta su Instagram. L'ospite di ieri è stato Stefano De Libertis, cantante, musicista, insegnante e produttore musicale. Abbiamo ripercorso con lui le tappe del suo percorso artistico, con una passione nata sin da quando era davvero piccolo e cresciuta nel corso del tempo. Oltre alla sua attività come cantante e musicista, Stefano ha avviato da diversi anni quella di insegnante e produttore, nel suo Only One Studio dove tanti giovani si appassionano alla musica. Proprio qualche giorno fa De Libertis ha pubblicato un nuovo brano, Amami [LEGGI].

SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI