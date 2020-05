Furci, i fedeli si ritrovano idealmente nel culto del Beato Angelo: iniziata la novena

È iniziata la novena per Beato Angelo, patrono di Furci. I devoti gli chiederanno l'intercessione e la protezione in questo difficile periodo dell'emergenza coronavirus. Non possono andare di persona nel Santuario a lui dedicato: l'emergenza impone il distanziamento sociale e, di conseguenza, bisognerà attendere il 18 maggio per tornare alle funzioni religiose aperte al pubblico, ma limitando il numero dei presenti [LEGGI].

I fedeli si ritrovano idealmente, ognino da casa sua, nel culto del Beato in diretta streaming.