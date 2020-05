Festa della Madonna di Pennaluce senza processione in mare, ma celebrazioni in streaming

Non ci sarà la processione in mare, ma non mancherà a Vasto l'appuntamento con i tradizionali e sentiti festeggiamenti in onore della Vergine venerata dai vastesi.

"La Festa di Santa Maria di Pennaluce, che per tradizione si celebra la seconda domenica di maggio, quest’anno si svolgerà in maniera diversa perché la situazione che stiamo ancora vivendo non ci permette di ritrovarci insieme", spiega il parroco, di San Paolo Apostolo, don Gianni Sciorra. "Non si sono potute fare le due processioni a terra, quella della domenica precedente, con la quale la statua della Madonna veniva portata dalla Chiesa di Punta Penna alla Chiesa di San Paolo Apostolo, e quella del sabato prima della Festa, oggi per intenderci, con cui si riaccompagnava la statua nella sua dimora abituale, la Chiesa vicino al faro. E domani, domenica 10 maggio, giorno della Festa, mancherà la tradizionale e suggestiva processione per mare del mattino, un momento molto bello a cui la comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo tiene molto, ma che è tanto caro anche alla città di Vasto ed a tutto il territorio limitrofo. La statua di Santa Maria di Pennaluce, però, è già esposta alla venerazione nella Chiesa San Paolo Apostolo ed è lì che celebreremo la Santa Messa alle ore 11, ancora senza la presenza dei fedeli in base alle disposizioni vigenti, ma trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube San Paolo Web e sulla pagina Facebook Parrocchia San Paolo Apostolo - Vasto. Al termine della messa reciteremo insieme una supplica per affidarci tutti alla Mamma Celeste".



Ecco un documentario del 2007 sulla Festa di Santa Maria di Pennaluce: VIDEO.