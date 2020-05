Cimitero, riapertura tra le lamentele dei visitatori: "Manca la manutenzione"

Si torna a poter fare una preghiera sulla tomba dei propri cari, ma nelle aree verdi del cimitero di Vasto i visitatori trovano zone incolte. Dall'inizio della settimana, si susseguono le lamentele degli utenti.

Una sollecitazione all'amministrazione comunale arriva anche da Orlando Palmer, segretario provinciale del movimento Iustitia Nova: "Moltissimi cittadini - scrive in un breve comunicato - mi hanno sollecitato a fare una visita al cimitero per prendere visione dello stato di degrado. Questa mattina, incredulo per l'abbandono che mi sono trovato a constatare, ho pensato di fare alcune foto. Non voglio fare commenti, rivolgo una preghiera all'assessore Barisano a fare un sopralluogo per rendersi conto della situazione e far restituire un giusto decoro al cimitero, visto che, da quando è stata la pandemia, nulla è stato fatto in termini di manutenzione. I nostri defunti meritano ben altra attenzione".

"Prima della riapertura - risponde Barisano - sono andato a fare un sopralluogo al cimitero ed era a posto. Certo, essendo solo due le persone che curano la manutenzione di un'area così grande, appena finisce la pulizia, già bisogna ricominciare. Verificherò queste segnalazioni. Già avevamo chiesto all'impresa aggiudicataria di rispettare alla lettera il capitolato d'appalto".