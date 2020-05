Mezz’ora con... Michele Bellano: "Periodo di ispirazione. Lavoro per il mio primo album"

Ancora una puntata dedicata alla musica nella Mezz'ora con..., l'appuntamento quotidiano di Zonalocale in diretta su Instagram. Abbiamo fatto una chiacchierata con Michele Bellano, cantante e musicista di Cupello, che ci è raccontato le fasi del suo percorso artistico. La sua passione per il canto l'ha portato alle prime esperienze nelle serate di karaoke, poi l'impegno nella band Vattelapeska e con la Compagnia Orizzonte Teatro. Da qualche mese è il frontman della band Agnosia e, scavando nella sua passione per la scrittura, nei due mesi di lockdown ha gettato le basi per il suo primo album da solista.

Nei giorni casalinghi ha anche registrato una cover con sua sorella Gabriella.