La fase due tra smart woking e nuovi comportamenti

Abbiamo fatto una chiacchierata con la dottoressa Incoronata Marinucci, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e psicologa del lavoro riguardo temi di attualità come lo smart working e il ritorno in ufficio. Sono tutti “portati” all’autogestione e al lavoro da casa? È normale avere ansia per il ritorno alla normalità e quindi al lavoro in ufficio? E per quanto riguarda le persone che stanno lavorando da remoto quali strumenti possono utilizzare in modo facile e veloce?