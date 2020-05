"Siamo nati per camminare", è Alessia la vincitrice dell’edizione straordinaria del progetto-gioco

È Alessia, alunna della scuola Sant'Antonio in San Lorenzo di Vasto, la giovanissima vincitrice del concorso per la cartolina che ha ottenuto più like organizzato nell'ambito di "Siamo nati per camminare – Edizione Straordinaria", progetto – gioco che si rivolge agli alunni delle scuole primarie, nato una decina di anni fa da un'idea dell’associazione Genitori Antismog di Milano e del Centro Antartide di Bologna.

Obiettivi del progetto sono la sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza di andare a scuola con mezzi sostenibili e la promozione dell'idea che le città e i paesi debbano diventare luoghi più accoglienti e rispettosi dei bisogni dei più piccoli. Ogni anno, per una settimana, le classi iscritte si sfidano tra loro ad andare a scuola a piedi, in bicicletta, coi mezzi pubblici, coi pattini. Inoltre in ogni edizione viene proposto un tema su cui le classi possono lavorare utilizzando i diversi materiali didattici che vengono forniti loro, tra i quali, ad esempio, un gioco da tavolo ideato dal team di progetto che i bambini devono rielaborare, o un cartellone dove raccogliere i dati sulla mobilità casa-scuola.

"Purtroppo - racconta Monica Vercesi dell'associazione Genitori Antismog - quest'anno, a causa della chiusura delle scuole, siamo stati costretti a rinviare la conclusione del progetto all'autunno. Ma come è nostra abitudine, non ci siamo persi d'animo e abbiamo lanciato un'edizione straordinaria, in cui hanno trovato spazio un concorso per la cartolina più votata, che è stato vinto da Alessia, e una serie di attività sui nostri temi che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook del progetto, con l'obiettivo di aiutare i bambini a riflettere sui temi che ci stanno a cuore, divertendosi".

"Siamo molto contenti – aggiunge la responsabile - che in una situazione così difficile per molte famiglie, il nostro progetto che da Milano si è già diffuso anche in numerosi comuni dell'Emilia Romagna (grazie alla collaborazione con il Centro Antartide) e a Verona sia riuscito a gettare un seme fin in Abruzzo. Un piccolo segnale che le buone idee continuano a camminare, nonostante tutto".