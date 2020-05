Mezz’ora con... Amedeo Quagliarella: alla scoperta del mondo di Riff Willer

Continua l'approfondimento dedicato alla musica della Mezz'ora con..., l'appuntamento quotidiano di Zonalocale in diretta su Instagram. Dopo il lancio del suo primo singolo abbiamo fatto una chiacchierata con Amedeo Quagliarella, 22enne musicista vastese, che ha intrapreso un interessante percorso artistico con il nome di Riff Willer (che ci ha spiegato in diretta). Una passione per la musica nata sin da piccolino e un talento da coltivare giorno dopo giorno accompagano Amedeo in questo suo viaggio nel mondo della musica. Dopo l'uscita del singolo Until Tomorrow, con video rigorosamente fatto in casa visto il periodo di quarantena, sono in arrivo un altro brano e poi un disco.

Il videoclip di Riff Willer - Until Tomorrow