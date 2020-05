Dal DDC Racing Team mascherine per il reparto Ostetricia del San Pio

Sono state consegnate martedì al San Pio le mascherine che il DDC Racing Team, la squadra motociclistica capitanata da Daniele Di Cicco, ha deciso di donare al reparto di Ostetricia e Ginecologia. Il team, all'inizio della pandemia, aveva avviato una raccolta fondi da destinare alla terapia intensiva neonatale di Chieti.

"Volevamo dare un supporto e fare qualcosa per un reparto che lavora senza sosta per garantire la salute dei neonati visto il periodo di incertezza a cui si andava incontro - spiega Di Cicco - ma, dopo aver letto della carenza di mascherine per il reparto di ginecologia di Vasto, abbiamo deciso di cambiare la destinazione della donazione per un reparto che aveva più necessità".

Così il DDC Racing Team ha acquistato e consegnato le mascherine ffp2 in ospedale alla presenza del primario Francesco Matrullo e di Mariagrazia Buongiorno, responsabile delle ostetriche. "Vogliamo ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno collaborato all’acquisto delle mascherine, piccoli ma grandi gesti di solidarietà che ci hanno unito in questo periodo in cui il distanziamento sociale ci ha divisi".