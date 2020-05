Anche Cupello riapre il mercato. "Obbligo di mascherina e distanza di almeno un metro"

"Firmata l'ordinanza per la riapertura del mercato settimanale". Lo comunica una nota del Comune di Cupello.

Il provvedimento riguarda soltanto il settore alimentare. Previste misure per evitare assembramenti. Questa mattina è stata firmata l’ordinanza dal sindaco Graziana Di Florio. Si ordina la riapertura del mercato settimanale limitatamente ai soli posteggi degli operatori commerciali del settore alimentare e per i produttori di prodotti agricoli. Il mercato si svolgerà in piazza Garibaldi"

Si rammenta ai cittadini: obbligo di utilizzare la mascherina a copertura di naso e bocca; mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

“L'emergenza sanitaria che tutti abbiamo fin qui vissuto non può dirsi ancora superata", ammonisce l'assessoreal Commercio, Oreste Di Francesco. "Tuttavia, insieme, stiamo cercando di tornare lentamente alla normalità. Vi chiediamo di rispettare le regole descritte e di mantenere alto il livello di attenzione e il senso di responsabilità che la nostra comunità ha saputo mettere in campo fino a oggi.

La polizia municipale e la Protezione civile saranno al lavoro per dare supporto ai cittadini e garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti".