A14, camion carico di alimenti distrutto dalle fiamme tra Vasto e Termoli

È stato distrutto dalle fiamme il camion andato a fuoco stamani sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Vasto sud e Termoli. È successo attorno alle 10.30 al chilometro 474 della corsia nord.

Per cause che i vigili del fuoco stanno accertando, le fiamme hanno rapidamente avvolto l'autoarticolato, che trasportava prodotti alimetari. Veicolo e carico sono andati distrutti. Sul posto, per domare l'incendio e mettere in sicurezza la strada, sono intervenute le squadre dei Distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano.